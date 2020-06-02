2 июня. Mossovetinfo.ru –Курс доллара на московской бирже опустился ниже 69 рублей впервые с 6 марта, следует из данных торгов Мосбиржи.



В ходе торгов курс доллара опустился до 68,9 рубля, курс евро – до 76,65 рубля.



Укрепление рубля по мнению экспертов обусловлено ростом цен на нефть.