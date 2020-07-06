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В России     06.07.2020 11:56

Курс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая

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Теги:  биржа  торги  валюта 

6 июля. Mossovetinfo.ru – Курс евро в ходе торгов на московской бирже поднялся выше 81 рубля, следует из данных торгов.

Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая. Кроме того, курс доллара приближается к 72 рублям – он достиг 71,73 рубля.

Отмечается, что торги начались с уверенного роста рубля по отношению к европейской и американской валюте, однако затем, на опасениях, связанных с санкционной темой, рубль начал резко падать.


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Теги: 
биржа  торги  валюта 

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