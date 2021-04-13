Лавров: Россия прорабатывает вопрос отказа от западных платежных систем

13 апреля. Mossovetinfo.ru — Россия активно прорабатывает вопрос об отказе от использования контролируемых Западом платежных систем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров агентству IRNA в интервью, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.



Лавров отметил, что данный вопрос прорабатывается в рамках усилий по снижению возможных санкционных рисков. На это же направлены и другие шаги, такие, как дедоларизация национальной экономики, переход к взаиморасчету между странами в национальных валютах или валютах, альтернативных доллару.



«Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами», - заявил глава российского МИД.



Лавров также подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает против любых ограничительных мер, принимаемых в одностороннем порядке, тем более что такие меры часто бьют по наименее защищенным слоя населения. Также глава МИД РФ с удовлетворением отметил, что позиция России о недопустимости таких односторонних санкций пользуется поддержкой мирового сообщества.