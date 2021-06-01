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В России     01.06.2021 17:41

Льготную ипотеку попросили продлить 12 российских регионов

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Теги:  льготная ипотека  регионы  продление 

1 июня. Mossovetinfo.ru — Представители 12 российских регионов направили федеральным властям предложения о продлении программы льготной ипотеки под 6,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на региональные правительства.

Сообщается, что обращения направили Ставропольский край, Кузбасс, Чувашия, а также правительства Амурской, Мурманской, Калужской, Вологодской, Тюменской, Владимирской, Самарской, Архангельской и Ленинградской областей.

Кроме того, считают целесообразным продолжить в регионе программу льготной ипотеки руководство Ивановской области и республики Марий-Эл. О востребованности программы заявили в правительствах Красноярской, Челябинской, Оренбургской, Курской, Тамбовской, Костромской, Тульской, Астраханской, Кировской, Нижегородской, Орловской и Самарской областей, Пермского края и Ханты-Мансийского АО.

Руководители регионов считают, что программа льготной ипотеки позволила нарастить в регионах темпы строительства и объемы жилищных займов, а также помогла многим жителям регионов улучшить жилищные условия.

Программа льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля 2020 года. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября 2021 года, позднее ее продлили до 1 июля 2021 года.

В марте глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила мнение, что программа льготной ипотеки была хороша как антикризисная мера, но ее необходимо вовремя сворачивать, так как она дает и негативные эффекты в виде роста цен на жилье. В тоже время, Набиуллина назвала ряд регионов, в которых программу можно продлить, так как спрос на недвижимость еще не восстановился.

В результате вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что до 1 июля правительство России примет решение о продлении программы льготной ипотеки в каждом конкретном регионе.

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Теги: 
льготная ипотека  регионы  продление 

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