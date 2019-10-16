16 октября. Mossovetinfo.ru – Личный состав МВД сократился до минимума с 2012 года, сообщает РБК со ссылкой на данные отчета ведомства по выполнению госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год.



Сообщается, что по итогам 2018 года укомплектованность органов МВД личным составом опустилась до 92,6%, в то время, как согласно госпрограмме, она должна была достигнуть 95%. Сообщается, что по сравнению с 2017 годом укомплектованность органов МВД штатными сотрудниками сократилась на 1,6%.



По данным Счетной палаты, такое сокращение числа сотрудников обусловлено тем, что в 2018 году много сотрудников уволились из МВД по выслуге лет, в связи с опасениями пересмотра условий пенсионного обеспечения в системе МВД.