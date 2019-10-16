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В России     16.10.2019 08:55

Личный состав МВД сократился до минимума с 2012 года

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Теги:  МВД  сокращение  численность 

16 октября. Mossovetinfo.ru – Личный состав МВД сократился до минимума с 2012 года, сообщает РБК со ссылкой на данные отчета ведомства по выполнению госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год.

Сообщается, что по итогам 2018 года укомплектованность органов МВД личным составом опустилась до 92,6%, в то время, как согласно госпрограмме, она должна была достигнуть 95%. Сообщается, что по сравнению с 2017 годом укомплектованность органов МВД штатными сотрудниками сократилась на 1,6%.

По данным Счетной палаты, такое сокращение числа сотрудников обусловлено тем, что в 2018 году много сотрудников уволились из МВД по выслуге лет, в связи с опасениями пересмотра условий пенсионного обеспечения в системе МВД.


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Теги: 
МВД  сокращение  численность 

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