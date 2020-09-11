11 сентября. Mossovetinfo.ru – Союз потребителей России направил в Минпромторг предложение ввести в магазинах двойные ценники, пишут «Известия». На новых ценниках должна быть указана стоимость как единицы товара, так и стоимость 1 килограмма или 1 литра.



Сейчас ритейлеры могут сами выбрать, указывать им стоимость единицы товара или единицы веса. В письме Союза потребителей в Минпромторг сказано, что двойной ценник поможет потребителям сравнивать стоимость продуктов



Обязательство использовать двойные ценники предлагается добавить в проект новых правил розничной торговли. Минпромторг уже сформировал документ, в настояшее время он проходит общественные слушания.