Другие материалы
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В России
11.09.2020, 08:50
Магазины могут обязать использовать двойные ценники
11 сентября. Mossovetinfo.ru – Союз потребителей России направил в Минпромторг предложение ввести в магазинах двойные ценники, пишут «Известия». На новых ценниках должна быть указана стоимость как ...
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В России
11.09.2020, 02:33
Минтранс допустил введение в российских городах бесплатного общественного транспорта
11 сентября. Mossovetinfo.ru - Минтранс разработал обновленную стратегию развития общественного транспорта, в котором допускает введение бесплатного проезда в общественном транспорте российск...
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В России
11.09.2020, 01:42
В России разработали метод лечения COVID-19 без применения аппаратов ИВЛ
11 сентября. Mossovetinfo.ru - В России разработан метод лечения тяжелых форм заболевания коронавирусом без применения аппаратов ИВЛ, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российского...