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В России     30.03.2023 12:18

Масштабные арктические учения МЧС состоятся 6-7 апреля в 9 регионах

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Теги:  МЧС  Арктика  учения 

30 марта, Mossovetinfo.ru -Опытно-исследовательское учение «Безопасная Арктика-2023» состоится 6–7 апреля в девяти субъектах Арктической зоны Российской Федерации. Организатором и координатором мероприятия выступает МЧС России.

​Предыдущее учение «Безопасная Арктика» состоялось в сентябре 2021 года в семи субъектах Арктической зоны России. Сценарии ликвидации условных чрезвычайных ситуаций отработали порядка 6 тыс. специалистов. В ходе маневров тогда было апробировано 47 новых образцов техники, экипировки и методологий.

Свое участие в опытно-исследовательском учении подтвердили свыше 20 федеральных органов исполнительной власти, две госкорпорации, десять хозяйствующих субъектов, а также представители девяти стран Африки, Латинской Америки и Евразии.

Учение пройдет в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператор событий председательства — Фонд Росконгресс.

Кроме того, в преддверии учения с 27 марта по 7 апреля пройдет научно-исследовательская экспедиция МЧС России в Арктике. Ее участники отработают новейшие способы и методы спасения при возможных происшествиях и проведут сравнительные испытания отечественных образцов вездеходной техники, оборудования, экипировки, имущества и снаряжения, предназначенного для решения задач по обеспечению безопасности в арктических условиях. За 12 суток 76 участников преодолеют более 1,6 тыс. километров по территории трех субъектов РФ — Ненецкого АО, Республики Коми и Ямало-Ненецкого АО. При проведении экспедиции будет активно применяться авиационная техника.

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Карта места

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Теги: 
МЧС  Арктика  учения 

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