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В России
30.03.2023, 12:18
Масштабные арктические учения МЧС состоятся 6-7 апреля в 9 регионах
30 марта, Mossovetinfo.ru -Опытно-исследовательское учение «Безопасная Арктика-2023» состоится 6–7 апреля в девяти субъ...
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В России
29.03.2023, 16:29
Вылов биоресурсов в РФ с начала года вырос на 12%, до 1,37 млн тонн - Росрыболовство
29 марта. Mossovetinfo.ru - К 29 марта российские рыбаки добыли более 1,37 млн тонн биоресурсов - на 12% выше уровня аналоги...
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В России
23.03.2023, 17:42
Россия перенаправила экспорт нефти и нефтепродуктов, проблем с реализацией нет - вице-премьер Новак
23 марта. Mossovetinfo.ru - Россия перенаправила экспорт нефти и нефтепродуктов в дружественные страны "которые не вв...