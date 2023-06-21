Другие материалы
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В России
24.06.2023, 08:35
Массовые мероприятий в Ростове-на-Дону на выходных отменены - губернатор
24 июня — Mossovetinfo.ru — Все массовые мероприятия, запланированные на выходные в Ростове-на-Дону, отменены, — сооб...
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В России
21.06.2023, 17:01
Путин: Россия продолжит развитие ядерной триады - залога глобальной стабильности
21 июня — Mossovetinfo.ru — В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошла встреча Президента России Влади...
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В России
21.06.2023, 09:43
Российские военные средствами РЭБ пресекли попытку ВСУ атаковать Московскую область
21 июня — Mossovetinfo.ru — Российские войска пресекли средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) попытку ВСУ атакова...