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В России     24.06.2023 08:35

Массовые мероприятий в Ростове-на-Дону на выходных отменены - губернатор

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Теги:  Ростов  Ростовская область  безопасность  антитеррор  мятеж  уголовное дело  Пригожин  Генпрокуратура  Москва  Московская область 

24 июня — Mossovetinfo.ru — Все массовые мероприятия, запланированные на выходные в Ростове-на-Дону, отменены, — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону, — написал Голубев в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Ростовской области губернатор призвал жителей Ростова-на-Дону воздержаться от поездок в центр города.

Напомним, что утром в субботу 24 июня, в связи с проведением антитеррористических мероприятий в Москве и в Московской области усилены меры безопасности, — сообщили в своих Telegram-каналах мэр столицы и губернатор Подмосковья.

Также 24 июня после полуночи Генеральная прокуратура Российской Федерации на своем официальном сайте сообщила что «Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа».

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Теги: 
Ростов  Ростовская область  безопасность  антитеррор  мятеж  уголовное дело  Пригожин  Генпрокуратура  Москва  Московская область 

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