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В России     09.02.2021 09:14

Маткапитал могут разрешить вкладывать в ценные бумаги

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Теги:  Правительство РФ  материнский капитал  инвестиции  ценные бумаги 

9 февраля. Mossovetinfo.ru – Правительство обсуждает вопрос о возможности вложения средств материнского капитала в ценные бумаги, сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве.

В ходе обсуждения предлагалось разрешить вкладывать средства маткапитала в государственные ценные бумаги, такие, как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации от госкомпаний или госбанков. Также обсуждался вопрос о возможности вкладывать эти средства в пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов.

В результате решение о возможности вкладывать маткапитал в ценные бумаги принято не было, вопрос отправлен на доработку. Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и Центробанку дано поручение дополнительно проработать вопрос о возможности вложения средств маткапитала в ценные бумаги, или полностью исключить этот вариант из проекта «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития».

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Теги: 
Правительство РФ  материнский капитал  инвестиции  ценные бумаги 

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