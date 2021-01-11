11 января. Mossovetinfo.ru – Минздрав и МЧС планируют ввести новые требования к сигаретам. Cогласно документу, который могут утвердить через два года, они должны быть самозатухающими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.



Он пояснил, что для того, чтобы сигерата стала самозатухающей, в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению.



Еникеева отметил, что такая практика уже давно получила широкое распространение в странах Европы. Он также напомнил, что очень много пожаров происходит по причине неосторожного курения.