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В России     11.01.2021 09:01

МЧС и Минздрав готовят новые требования к сигаретам

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Теги:  табак  сигареты  Минздрав  МЧС 

11 января. Mossovetinfo.ru – Минздрав и МЧС планируют ввести новые требования к сигаретам. Cогласно документу, который могут утвердить через два года, они должны быть самозатухающими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.

Он пояснил, что для того, чтобы сигерата стала самозатухающей, в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению.

Еникеева отметил, что такая практика уже давно получила широкое распространение в странах Европы. Он также напомнил, что очень много пожаров происходит по причине неосторожного курения.


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Теги: 
табак  сигареты  Минздрав  МЧС 

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