23 января. Mossovetinfo.ru – В среду, 24 января, в Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Об этом сообщили в МЧС по региону.



«24 января 2018 года в Московской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров», - говорится в сообщении.