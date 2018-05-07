7 мая. Mossovetinfo.ru – Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями фракции «Единая Россия» в Госдуме озвучил предложения по кандидатурам вице-премьеров и руководителю аппарата правительства.



Озвучены следующие предложения:



Антон Силуанов – первый вице-премьер

Татьяна Голикова – вице премьер (социальная сфера)

Алексей Гордеев – вице-премьер (сельское хозяйство)

Дмитрий Козак – вице-премьер (промышленность и энергетика)

Виталий Мутко - – вице-премьер (строительство)

Юрий Борисов – вице-премьер (оборона)

Ольга Голодец – вице-премьер (культура и спорт)

Максим Акимов – вице-преьмер (цифровая экономика, транспорт и связь).

Константин Чуйченко - руководитель аппарата правительства.



Предложения касательно министерских постов не озвучивались. В свою очередь, вице-спикер, глава фракции Сергей Неверов сообщил журналистам, что единороссы в Госдуме 8 мая стопроцентно проголосуют за кандидатуру Медведева на пост председателя правительства, которую внес в нижнюю палату парламента президент России Владимир Путин.