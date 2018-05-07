7 мая. Mossovetinfo.ru – Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями фракции «Единая Россия» в Госдуме озвучил предложения по кандидатурам вице-премьеров и руководителю аппарата правительства.
Озвучены следующие предложения:
Антон Силуанов – первый вице-премьер
Татьяна Голикова – вице премьер (социальная сфера)
Алексей Гордеев – вице-премьер (сельское хозяйство)
Дмитрий Козак – вице-премьер (промышленность и энергетика)
Виталий Мутко - – вице-премьер (строительство)
Юрий Борисов – вице-премьер (оборона)
Ольга Голодец – вице-премьер (культура и спорт)
Максим Акимов – вице-преьмер (цифровая экономика, транспорт и связь).
Константин Чуйченко - руководитель аппарата правительства.
Предложения касательно министерских постов не озвучивались. В свою очередь, вице-спикер, глава фракции Сергей Неверов сообщил журналистам, что единороссы в Госдуме 8 мая стопроцентно проголосуют за кандидатуру Медведева на пост председателя правительства, которую внес в нижнюю палату парламента президент России Владимир Путин.
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