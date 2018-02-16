Другие материалы
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В России
16.02.2018, 13:46
В Москве средняя продолжительность жизни на 5 лет выше, чем в среднем у россиян
16 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Средняя продолжительность жизни россиян выросла за пять лет выросла на 2,44 года и достигла 72,68 лет в 2017 г., сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рос...
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В России
16.02.2018, 12:24
Медведев призвал находить в регионах потенциальные точки роста вне мегаполисов
16 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с высшими должностными лицами субъектов РФ в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи призвал находить в регионах п...
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В России
16.02.2018, 12:04
Суммарное повышение МРОТ в 2018 году составит 43% - Госдума
16 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 100% прожиточного минимума. Сог...