24 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Челябинска Владимир Елистратов подал в отставку по собственному желанию, отставка была единогласно принята на внеочередном заседании Челябинской городской думы.
Временно исполняющим обязанности главы города назначена первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова. Она будет исполнять свои обязанности не менее полугода. По закону депутаты городской думы могут назначить выборы нового мэра не менее чем за полгода до окончания работы действующего созыва. 8 сентября в Челябинске пройдут выборы в городскую думу нового созыва. Таким образом, объявлять выборы мэра будет уже новый состав челябинского парламента. Это произойдет после полного формирования состава новой городской думы, которое должно быть завершено 8 октября. Еще три месяца потребуется на выборы нового мэра.
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил, что стал инициатором отставки Елистратова. По мнению Текслера, Елистратов утратил доверие горожан. Смена мэра позволит качественнее решать назревшие городские проблемы.
10:02 Город (Москва и область) Более 20 дополнительных электричек запустят для посетителей фестиваля «Нашествие»
09:41 Общество Теплая погода без осадков ожидается в Москве 24 июня
09:34 В России Мэр Челябинска Елистратов подал в отставку
09:01 Город (Москва и область) Более 3,4 миллиона проблем решено в Москве с помощью портала «Наш город»
08:41 В России Почти половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели - ВЦИОМ
10:12 Город (Москва и область) Как изменилась схема движения на западе Москвы 22 и 23 июня
10:06 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 22 и 23 июня
21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории
13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму
14:00 Город (Москва и область) Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро