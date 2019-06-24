24 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Челябинска Владимир Елистратов подал в отставку по собственному желанию, отставка была единогласно принята на внеочередном заседании Челябинской городской думы.



Временно исполняющим обязанности главы города назначена первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова. Она будет исполнять свои обязанности не менее полугода. По закону депутаты городской думы могут назначить выборы нового мэра не менее чем за полгода до окончания работы действующего созыва. 8 сентября в Челябинске пройдут выборы в городскую думу нового созыва. Таким образом, объявлять выборы мэра будет уже новый состав челябинского парламента. Это произойдет после полного формирования состава новой городской думы, которое должно быть завершено 8 октября. Еще три месяца потребуется на выборы нового мэра.



Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил, что стал инициатором отставки Елистратова. По мнению Текслера, Елистратов утратил доверие горожан. Смена мэра позволит качественнее решать назревшие городские проблемы.