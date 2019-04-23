23 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев подал в отставку, сообщается на официальном сайте городской администрации.



Вопрос о досрочной отставке Кушнарева был дополнительно внесен в повестку дня заседания городской Думы. Кушнарев заявил, что решение об отставке является его личным.



Городская Дума приняла отставку Кушнарева и возложила временное исполнение обязанностей мэра Ростова-на-Дону на первого заместителя главы Администрации города Алексея Логвиненко.