23 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев подал в отставку, сообщается на официальном сайте городской администрации.
Вопрос о досрочной отставке Кушнарева был дополнительно внесен в повестку дня заседания городской Думы. Кушнарев заявил, что решение об отставке является его личным.
Городская Дума приняла отставку Кушнарева и возложила временное исполнение обязанностей мэра Ростова-на-Дону на первого заместителя главы Администрации города Алексея Логвиненко.
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