24 сентября. Mossovetinfo.ru – Министерство иностранных дел России выразило протест США в связи с невыдачей виз ряду членов российской делегации, которые должны были сопровождать на Генассамблее ООН главу МИД РФ Сергея Лаврова, сообщил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.



Рябков сообщил, что во вторник, 24 сентября заместитель посла США в России Барт Горман был вызван в МИД РФ, где ему был выражен протест в связи с невыдачей виз членам российской делегации и вручена соответствующая нота.



Рябков также заявил, что российская сторона рассматривает данную ситуацию как «грубейшее нарушение Соединенными Штатами их обязательств по соглашению, которое регламентирует условия пребывания на их территории штаб-квартиры ООН».



Ранее сообщалось, что США отказали в выдаче виз ряду членов российской делегации, которые должны были отправится на Генассамблею ООН. Среди тех кому было отказано в визе, руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также глава генерального секретариата МИДа Сергей Бутин.



Представители США заявили, что проблема носит технический характер, и объясняют невыдачу виз тем, что документы в американское посольство были поданы несвоевременно.