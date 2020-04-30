30 апреля. Mossovetinfo.ru – Тест на коронавирусную инфекцию у главы правительства Михаила Мишустина дал положительный результат. Об этом сообщает telegram-канал Baza



«У премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружили коронавирус», - говорится в сообщении.



Официальных комментариев по этой теме на данный момент нет.