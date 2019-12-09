9 декабря. Mossovetinfo.ru – Министерство экономического развития предлагает ввести запрет на взимание долгов с пенсий россиян, соответствующие законопроекты уже подготовлен и будут направлены на рассмотрение правительства, сообщает «Российская газета».



В настоящее время пенсия считается доходом, с которого можно удержать различные долги, в том числе долги перед банками, штрафы, долги по ЖКХ. Долги запрещено взыскивать только с дополнительных социальных выплат, например, за приемных детей.



Первый подготовленный законопроект предлагает пополнить список доходов, с которых нельзя взыскать долги, страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности.



При этом, авторы законопроекта оставляют возможность взыскивать с пенсий долги по ЖКХ, а также, долги по административным или судебным штрафам, и возмещение ущерба после совершенного преступления.



Второй законопроект, предполагает, что даже после взыскания долгов, у человека должен остаться прожиточный минимум. Таким образом, будет полностью запрещено взыскивать долги с минимальных пенсий, установленных на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе.



Кроме того, законопроект предполагает внесение изменений в трудовой кодекс, с тем, чтобы прожиточный минимум оставался также у работающих людей, у которых долги взыскиваются из зарплаты.