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В России     19.04.2021 11:54

Минфин предложил отложить строительство 25 мусоросжигательных заводов

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Теги:  Минфин  мусор  утилизация  заводы  строительство  финансирование 

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Минфин предложил отложить финансирование проекта по строительству 25 мусоросжигательных заводов до завершения строительства и выхода на проектную мощность первых пяти подобных заводов, сообщает РБК.

Проект, который осуществляет дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Инвест», предполагает строительство пяти мусоросжигательных заводов (четыре в Подмосковье и один в Казани). Строительство началось в 2018 году. В 2020 году «РТ-Инвест» договорилась о строительстве еще 25 таких заводов.

Новый проект должен обойтись в 1,3 триллиона рублей, при этом плановая выручка за 35 лет должна составить 3,3 триллиона рублей, доходность — 9,5%.

При этом «РТ-Инвест» просила для реализации проекта предоставить субсидии из федерального и региональных бюджетов на сумму в 320 миллиардов рублей, а также профинансировать работу новых заводов на 100 миллиардов рублей за счет договоров о предоставлении мощности (ДПМ), и почти на 840 миллиардов рублей за счет экосбора.

Против данной схемы выступили Минэнерго, Минэкономразвития, а также крупные потребители электроэнергии. Кроме того, профильные ведомства и представители бизнеса выступили против использования средств утилизационного сбора.

В письме замминистра финансов Ирины Окладниковой, которое она направила 12 апреля вице-премьеру Виктории Абрамченко (курирует экологию) на которое ссылается издание, указаны причины, по которым Минфин предлагает отложить финансирование проекта.

Строительство заводов без применения средств ДПМ и экосбора - убыточно. В проекте отсутствует обоснование необходимости строительства мусоросжигающих заводов в таком количестве. Вариант строительства с применением ДПМ требует дополнительных расчетов и обоснований. Применение средств экосбора противоречит концепции расширенной ответственности производителей (РОП), утвержденной правительством. Наконец, предложенные «РТ-Инвестом» финансовые модели строительства заводов предусматривают 100-процентная компенсация налогов заводов до конца реализации проекта — за 32 года. Однако российское законодательство не предусматривает таких налоговых компенсаций.

В связи с этим Минфин предлагает отложить решение о финансировании 25 заводов до тех пор, пока не будет завершено строительство первых пяти заводов в Подмосковье и Татарстане.

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Теги: 
Минфин  мусор  утилизация  заводы  строительство  финансирование 

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