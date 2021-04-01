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В России     01.04.2021 12:45

Минимальная цена на сигареты вводится в России с 1 апреля

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Теги:  сигареты  цена 

1 апреля. Mossovetinfo.ru — С 1 апреля в России начал действовать закон, устанавливающий единую минимальную цену на табачную продукцию.

Закон был принят Госдумой 22 декабря 2020 года. Закон устанавливает единую минимальную цену на табачные изделия, которая рассчитывается исходя из минимальной ставки акциза за 1 тысячу сигарет или папирос, из НДС и повышающего коэффициента 1,4.

До конца текущего года минимальная цена пачки сигарет в России устанавливается на уровне 107,78 рублей, а в 2022 г. - 111,98 рублей за пачку.

Кроме того, с 28 января в России ужесточили правила продажи табачных изделий.

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Теги: 
сигареты  цена 

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