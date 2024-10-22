29 октября — Mossovetinfo.ru — Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимир Путин провёл тренировку стратегических сил сдерживания, - сообщает пресс-служба Кремля.
Президент России отметил, что «использование ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства».
«Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности.
Учитывая рост геополитической напряжённости, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности», - сказал Путин
.
«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», - сообщает Минобороны в своем официальном телеграм-канале.
«В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.
С государственного испытательного космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» и Охотского моря с атомного подводного крейсера «Князь Олег» выполнены пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава». Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.
Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации», - также говорится в сообщении Минобороны России.
Также из видео, опубликованного пресс-службой Минобороны в официальном телеграм-канале следует, что Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину, что в ходе тренировки отработали задачи нанесения массированного ядерного удара в ответ на удар противника.