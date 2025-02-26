13 марта — Mossovetinfo.ru — Подразделениями группировки войск «Север» освобождена Суджа и ряд других населенных пунктов, говорится в сообщении Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 13 марта 2025 г.
«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа», отмечается в сообщении Минобороны России.
Накануне Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой
, Верховный Главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России – первого заместителя Министра обороны Валерия Герасимова.
Группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение, сообщил накануне начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину.
Верховный Главнокомандующий просил «передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано в последнее время». «Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены и территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника», - сказал Путин.
В.Путин также отметил ряд подразделений, которые к него «на слуху»:
«Это 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 106-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада и 83-я гвардейская десантно-штурмовая бригада, 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-я гвардейская мотострелковая бригада – в последнее время, в последнюю неделю, наверное, она действовала особенно активно, 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии, 1220-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии и уже прозвучавший здесь спецназ «Ахмат», добровольческое формирование «Ветераны», которое отличается особой дерзостью и эффективностью, и всех, кто действовал вместе с ними». «Хотел бы поблагодарить и руководство главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу», - также сказал Путин.
Президент России и Верховный Главнокомандующий обратил внимание на следующее:
- людей «которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим Вооружённым Силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами. Так их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, и именно по этим статьям, «терроризм», возбуждено против них уголовное дело Следственным комитетом Российской Федерации»;
- «хочу напомнить также и о том, что иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.