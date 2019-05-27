27 мая. Mossovetinfo.ru – Министерство обороны планирует ужесточить правила призыва в армию в связи с чем разрабатывает поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» и в «Положение о призыве на военную службу граждан РФ», сообщают «Известия» со ссылкой на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева.



По данным издания, поправки будут касаться процедуры прохождения медкомиссии. Военные медики смогут перепроверять здоровье призывников, получивших отсрочку. Кроме того, понятие «осмотр», будет заменено на понятие «освидетельствование», таким образом поверхностное изучение состояния здоровья призывников будет заменено на более серьезное обследование с вынесением заключения о готовности к воинской службе.



При наличии показаний, призывников, признанных негодными к воинской службе, смогут направлять на лечение, после которого, призывник будет либо призван на службу, либо, если болезнь окажется хронической, будет полностью освобожден от прохождения службы.



Поправки в закон Минобороны планирует подготовить к концу мая, после чего они будут направлены на рассмотрение в Госдуму.