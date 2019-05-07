7 мая. Mossovetinfo.ru – Министерство обороны в преддверии Дня Победы выплатило ветеранам Великой Отечественной войны повышенные пенсии, сообщила замминистра обороны Татьяна Шевцова.



Повышение пенсий коснулось около 10 тысяч человек принимавших участие в Великой Отечественной войне и проходивших службу в действующей армии. В среднем в мае месяце они получили на 9,5 тысячи рублей больше.



Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который изменил систему расчета доплат к пенсиям ветеранов. Теперь повышенную пенсию они будут получать каждый месяц.