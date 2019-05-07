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В России     07.05.2019 15:24

Минобороны выплатило ветеранам повышенные пенсии в преддверии Дня Победы

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Теги:  ветераны  пенсии  доплаты 

7 мая. Mossovetinfo.ru – Министерство обороны в преддверии Дня Победы выплатило ветеранам Великой Отечественной войны повышенные пенсии, сообщила замминистра обороны Татьяна Шевцова.

Повышение пенсий коснулось около 10 тысяч человек принимавших участие в Великой Отечественной войне и проходивших службу в действующей армии. В среднем в мае месяце они получили на 9,5 тысячи рублей больше.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который изменил систему расчета доплат к пенсиям ветеранов. Теперь повышенную пенсию они будут получать каждый месяц.


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Теги: 
ветераны  пенсии  доплаты 

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