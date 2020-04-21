21 апреля. Mossovetinfo.ru – Минпромторг предложит изменить правила перерегистрации цен на лекарства из списка жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Правила перерегистрации были приняты в 2019 году. Они подразумевают, что стоимость инновационных препаратов не должна превышать их цены в ряде других государств, а стоимость аналогов будет регистрироваться с понижающим коэффициентом. При этом, новые цены не могут превышать существующие. При этом подробности предлагаемых изменений в Минпромторге не раскрыли.
Ранее стало известно, что ряд крупнейших фармакологических компаний России обратились в Минпромторг и заявили, что могут отказаться от производства ряда лекарств из списка ЖНВЛП из-за нерентабельности их производства. Производство данных препаратов и так было нерентабельно из-за низкой максимально допустимой цены производства, а падение рубля и удорожание из-за коронавируса импортных субстанций, используемых в производстве, усугубило ситуацию.
В Минпромторге сообщили, что получили данные производителей и считают, что необходимо принимать срочные меры, для того, чтобы сделать производство лекарств из списка ЖНВЛП рентабельным.
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