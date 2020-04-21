Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     21.04.2020 14:28

Минпромторг намерен изменить правила перерегистрации цен на жизненно важные лекарства

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Минпромторг  лекарства  цены 

21 апреля. Mossovetinfo.ru – Минпромторг предложит изменить правила перерегистрации цен на лекарства из списка жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Правила перерегистрации были приняты в 2019 году. Они подразумевают, что стоимость инновационных препаратов не должна превышать их цены в ряде других государств, а стоимость аналогов будет регистрироваться с понижающим коэффициентом. При этом, новые цены не могут превышать существующие. При этом подробности предлагаемых изменений в Минпромторге не раскрыли.

Ранее стало известно, что ряд крупнейших фармакологических компаний России обратились в Минпромторг и заявили, что могут отказаться от производства ряда лекарств из списка ЖНВЛП из-за нерентабельности их производства. Производство данных препаратов и так было нерентабельно из-за низкой максимально допустимой цены производства, а падение рубля и удорожание из-за коронавируса импортных субстанций, используемых в производстве, усугубило ситуацию.

В Минпромторге сообщили, что получили данные производителей и считают, что необходимо принимать срочные меры, для того, чтобы сделать производство лекарств из списка ЖНВЛП рентабельным.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Минпромторг  лекарства  цены 

Возврат к списку

Лента новостей

14:28 В России Минпромторг намерен изменить правила перерегистрации цен на жизненно важные лекарства

13:33 Город (Москва и область) В Подмосковье за неделю зафиксировали более тысячи нарушений режима самоизоляции

12:36 Город (Москва и область) Введение пропусков для пешеходов в Москве пока не планируется - власти

12:29 Город (Москва и область) Более 800 тысяч автомобилистов ездят по Москве без цифровых пропусков

11:20 Город (Москва и область) В московском метро прекратили продажу разовых билетов.

Актуальные материалы

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru