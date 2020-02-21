1 февраля. Mossovetinfo.ru – Министерство промышленности и торговли РФ предлагает увеличить базовую ставку налога на автомобили класса Евро-3 и ниже, об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Морозов.



По словам Морозова, в ближайшее время Минпромторг намерен направить свои предложения в Минтранс. Повысить налог предлагается с 2021 года.



В настоящее время транспортный налог в России на федеральном уровне установлен только исходя из мощности двигателя. Однако на региональном уровне, налог может определяться и в зависимости от года выпуска или класса автомобиля.



В пресс-службе Минпромторга уточнили, что повышенный налог предлагается ввести только в отношении коммерческих автомобилей. В пресс-службе заявили, что старая техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан, а повышение налога станет стимулом для приобретения новых и более экологичных транспортных средств.



По данным Минпромторга, в России насчитывается около 3 миллионов коммерческих автомобилей класса «Евро-3» и ниже.