25 ноября. Mossovetinfo.ru – Минпромторг предложил региональным властям варианты работы фудкортов в торговых центрах в период пандемии, соответствующее письмо в регионы направил ВРИО директора департамента развития внутренней торговли ведомства Александр Лифинцев, сообщает РБК.
По мнению специалистов Минпромторга, кафе, расположенные в торговых центрах, могут обслуживать посетителей за отдельными столиками, как в ресторанах. При этом, столики должны быть расположены на расстоянии полутора метров друг от друга. После каждого посетителя столы и подносы должны дезинфицироваться спецраствором.
На стойках оформления и выдачи заказов предлагается установить специальные прозрачные защитные экраны.
Предложенные меры помогут избежать закрытия фудкортов в период пандемии. В настоящее время решение о закрытии фудкоротов в связи с коронавирусом принято в восьми регионах России.
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