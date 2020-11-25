25 ноября. Mossovetinfo.ru – Минпромторг предложил региональным властям варианты работы фудкортов в торговых центрах в период пандемии, соответствующее письмо в регионы направил ВРИО директора департамента развития внутренней торговли ведомства Александр Лифинцев, сообщает РБК.



По мнению специалистов Минпромторга, кафе, расположенные в торговых центрах, могут обслуживать посетителей за отдельными столиками, как в ресторанах. При этом, столики должны быть расположены на расстоянии полутора метров друг от друга. После каждого посетителя столы и подносы должны дезинфицироваться спецраствором.



На стойках оформления и выдачи заказов предлагается установить специальные прозрачные защитные экраны.



Предложенные меры помогут избежать закрытия фудкортов в период пандемии. В настоящее время решение о закрытии фудкоротов в связи с коронавирусом принято в восьми регионах России.