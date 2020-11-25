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В России     25.11.2020 12:29

Минпромторг предложил варианты работы фудкортов в ТЦ в период пандемии коронавируса

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Теги:  Минпромторг  коронавирус  торговые центры  фудкорты  организация 

25 ноября. Mossovetinfo.ru – Минпромторг предложил региональным властям варианты работы фудкортов в торговых центрах в период пандемии, соответствующее письмо в регионы направил ВРИО директора департамента развития внутренней торговли ведомства Александр Лифинцев, сообщает РБК.

По мнению специалистов Минпромторга, кафе, расположенные в торговых центрах, могут обслуживать посетителей за отдельными столиками, как в ресторанах. При этом, столики должны быть расположены на расстоянии полутора метров друг от друга. После каждого посетителя столы и подносы должны дезинфицироваться спецраствором.

На стойках оформления и выдачи заказов предлагается установить специальные прозрачные защитные экраны.

Предложенные меры помогут избежать закрытия фудкортов в период пандемии. В настоящее время решение о закрытии фудкоротов в связи с коронавирусом принято в восьми регионах России.


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Теги: 
Минпромторг  коронавирус  торговые центры  фудкорты  организация 

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