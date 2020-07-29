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В России     29.07.2020 09:31

Минпромторг разрабатывает концепцию использования алкозамков в России

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Теги:  автомобили  алкоголь  алкозамки 

29 июля. Mossovetinfo.ru – Минпромторг разрабатывает концепцию применения в России алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при наличии алкоголя в выдохе водителя, сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что до 1 октября будет разработана концепция массового внедрения алкозамков, а до 31 декабря будет проработан вопрос о стимулировании автопроизводителей на оснащение алкозамками новых автомобилей. Планируется разработать стандарты, которые будут содержать требования к алкозамкам и стандарты их испытаний и установки.

По мнению экспертов, подобная инициатива приведет к удорожанию стоимости автомобилей, так стоимость алкозамка составляет от 25 до 120 тысяч рублей. Кроме того, существует вероятность ошибочного срабатывания.

Алкозамки используют в ряде стран для контроля водителей, которые попадались на езде в состоянии опьянения. А с 2022 года алкозамками будут оснащать все автомобили, производимые на территории ЕС.


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Теги: 
автомобили  алкоголь  алкозамки 

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