29 июля. Mossovetinfo.ru – Минпромторг разрабатывает концепцию применения в России алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при наличии алкоголя в выдохе водителя, сообщает «Коммерсантъ».
Сообщается, что до 1 октября будет разработана концепция массового внедрения алкозамков, а до 31 декабря будет проработан вопрос о стимулировании автопроизводителей на оснащение алкозамками новых автомобилей. Планируется разработать стандарты, которые будут содержать требования к алкозамкам и стандарты их испытаний и установки.
По мнению экспертов, подобная инициатива приведет к удорожанию стоимости автомобилей, так стоимость алкозамка составляет от 25 до 120 тысяч рублей. Кроме того, существует вероятность ошибочного срабатывания.
Алкозамки используют в ряде стран для контроля водителей, которые попадались на езде в состоянии опьянения. А с 2022 года алкозамками будут оснащать все автомобили, производимые на территории ЕС.
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