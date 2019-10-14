14 октября. Mossovetinfo.ru – Минпромторг разработал законопроект, согласно которому просроченные продукты можно будет отправлять на переработку, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.



В настоящее время продукты с истекшим сроком годности считаются опасной продукцией, и подлежат уничтожению. Их использование в качестве сырья для других товаров запрещено. Ежегодно торговые сети отправляют на свалку около 700 тысяч тонн просроченных продуктов.



Новый законопроект призван снизить количество отходов, отправляемых на свалки. Просроченные продукты планируется отправлять на вторичную переработку. В частности, из них будут делать корма для животных. При этом передавать просроченные продукты на вторичную переработку планируется после экспертизы на безопасность.



Законопроект передан на согласование в правительство.