14 октября. Mossovetinfo.ru – Минпромторг разработал законопроект, согласно которому просроченные продукты можно будет отправлять на переработку, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.
В настоящее время продукты с истекшим сроком годности считаются опасной продукцией, и подлежат уничтожению. Их использование в качестве сырья для других товаров запрещено. Ежегодно торговые сети отправляют на свалку около 700 тысяч тонн просроченных продуктов.
Новый законопроект призван снизить количество отходов, отправляемых на свалки. Просроченные продукты планируется отправлять на вторичную переработку. В частности, из них будут делать корма для животных. При этом передавать просроченные продукты на вторичную переработку планируется после экспертизы на безопасность.
Законопроект передан на согласование в правительство.
14:08 Город (Москва и область) Станцию метро «Выставочная» открыли после задымления
14:00 Власть Россия не будет обсуждать тему Крыма в «нормандском формате» - Песков
13:48 В России Минпромторг разработал законопроект о переработке просроченных продуктов
13:03 В мире Нобелевскую премию по экономике получили ученые из Индии, США и Франции
12:48 Власть В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов о жестоком обращении с животными
09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму
12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики
11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года
10:55 Город (Москва и область) В составе Рублево-Архангельской линии метро может появиться станция «Пресня»
07:25 Общество Какие отделы ЗАГС можно зарегистрировать брак в праздники