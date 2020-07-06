 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В России     06.07.2020 13:14

Минспорта предложило вести выплаты семьям, в которых дети занимаются спортом

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Минспорта  дети  семьи с детьми  выплаты 

6 июля. Mossovetinfo.ru – Министерство спорта РФ предложило ввести новую выплату семьями с детьми, в которых дети посещают спортивные секции, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новая выплата может быть предоставлена в виде налогового вычета. Сумма выплаты может быть различной – ее предлагается варьировать в зависимости от размера расходов семьи на занятия детей спортом. Максимально предлагается выплачивать на детей-спортсменов до 50 тысяч рублей в год.

По мнению Минспорта, введение новой выплаты позволит привлечь больше детей к занятиям спортом.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Минспорта  дети  семьи с детьми  выплаты 

Возврат к списку

Лента новостей

13:14 В России Минспорта предложило вести выплаты семьям, в которых дети занимаются спортом

12:18 Общество Псковскую журналистку Прокопьеву оштрафовали на 500 000 руб. по делу об оправдании терроризма

11:56 В России Курс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая

11:41 В мире Умер знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе

10:36 Город (Москва и область) Реконструкцию стадиона «Торпедо» завершат в 2024 году

Актуальные материалы

11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду

10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн

07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения

22:26 Город (Москва и область) Темпы строительства метро в Москве будут увеличены - власти

22:02 Город (Москва и область) В Подмосковье 1 июля откроется купальный сезон

18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин

08:16 Город (Москва и область) Как узнать результаты ЕГЭ онлайн

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru