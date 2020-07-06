6 июля. Mossovetinfo.ru – Министерство спорта РФ предложило ввести новую выплату семьями с детьми, в которых дети посещают спортивные секции, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Новая выплата может быть предоставлена в виде налогового вычета. Сумма выплаты может быть различной – ее предлагается варьировать в зависимости от размера расходов семьи на занятия детей спортом. Максимально предлагается выплачивать на детей-спортсменов до 50 тысяч рублей в год.
По мнению Минспорта, введение новой выплаты позволит привлечь больше детей к занятиям спортом.
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