6 июля. Mossovetinfo.ru – Министерство спорта РФ предложило ввести новую выплату семьями с детьми, в которых дети посещают спортивные секции, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Новая выплата может быть предоставлена в виде налогового вычета. Сумма выплаты может быть различной – ее предлагается варьировать в зависимости от размера расходов семьи на занятия детей спортом. Максимально предлагается выплачивать на детей-спортсменов до 50 тысяч рублей в год.



По мнению Минспорта, введение новой выплаты позволит привлечь больше детей к занятиям спортом.