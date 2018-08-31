31 августа. Mossovetinfo.ru – Минстрой предложил правительству с 2020 года во всех новостройках страны устанавливать «умные счетчики», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.



Свои предложения министерство уже направило в правительство в рамках Комплексного плана мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики страны. Предлагается 1 января 2020 года устанавливать во всех новостройках автоматические системы учета энергоресурсов. Это «умные счетчики» могут вести одновременно учет энергопотребления всем домом, поквартирный учет энергопотребления, дистанционно осуществлять многотарифный учет, автоматизированный расчет потребления и делать выписку счетов абонентам в электронном виде. Подобные счетчики облегчают оказание коммунальных услуг самим абонентам, которые освобождаются от необходимости следить за показаниями счетчиков и подавать данные в управляющие компании. Кроме того, установка подобных счетчиков может помочь сэкономить электроэнергии и тепла в целом по стране на 300 миллиардов рублей в год.



В настоящее время «умными счетчиками» оснащаются все новостройки в Москве, Московской области и Татарстане.