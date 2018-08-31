31 августа. Mossovetinfo.ru – Минстрой предложил правительству с 2020 года во всех новостройках страны устанавливать «умные счетчики», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Свои предложения министерство уже направило в правительство в рамках Комплексного плана мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики страны. Предлагается 1 января 2020 года устанавливать во всех новостройках автоматические системы учета энергоресурсов. Это «умные счетчики» могут вести одновременно учет энергопотребления всем домом, поквартирный учет энергопотребления, дистанционно осуществлять многотарифный учет, автоматизированный расчет потребления и делать выписку счетов абонентам в электронном виде. Подобные счетчики облегчают оказание коммунальных услуг самим абонентам, которые освобождаются от необходимости следить за показаниями счетчиков и подавать данные в управляющие компании. Кроме того, установка подобных счетчиков может помочь сэкономить электроэнергии и тепла в целом по стране на 300 миллиардов рублей в год.
В настоящее время «умными счетчиками» оснащаются все новостройки в Москве, Московской области и Татарстане.
18:37 В мире Глава ДНР Захарченко скончался после взрыва в кафе в Донецке
18:13 Город (Москва и область) Новые станции желтой ветки метро приняли за сутки 50 тысяч пассажиров
17:43 В России Минстрой предложил с 2020 года устанавливать во всех новостройках «умные счетчики»
15:54 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве в ночь с 1 на 2 сентября из-за "Велоночи"
14:53 Город (Москва и область) В Москве произвели технический пуск первого участка Кожуховской линии метро
13:27 Город (Москва и область) Московские учителя будут получать надбавку за классное руководство
12:41 Город (Москва и область) Первые поезда для МЦД начнут тестировать в декабре
19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей
07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города
07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов
07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн
18:54 Город (Москва и область) Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест мира