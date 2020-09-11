11 сентября. Mossovetinfo.ru - В Минтрансе подтвердили, что к 2035 году общественный транспорт в городских агломерациях может стать бесплатным, при условии расширения количества платных дорог для автомобилистов, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Идея бесплатного общественного транспорта заложена в обновленную стратегию, которая уже разработана ведомством. Проект стратегии уже получил обновление правительство, однако был возвращен в Минтранс для некоторых доработок.
В пресс-службе ведомства сообщили, что идея введения к 2035 году бесплатного общественного транспорта сохранилась и в доработанном проекте стратегии.
Ранее сообщалось, что к 2035 году общественный транспорт в российских городах может стать бесплатным при условии, если будет введен платный проезд на автомобилях по федеральным и региональным дорогам, а также по дорогам крупных городских агломераций.
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