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В России     11.09.2020 17:05

Минтранс подтвердил планы сделать общественный транспорт бесплатным

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Теги:  Минтранс  общественный транспорт 

11 сентября. Mossovetinfo.ru - В Минтрансе подтвердили, что к 2035 году общественный транспорт в городских агломерациях может стать бесплатным, при условии расширения количества платных дорог для автомобилистов, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Идея бесплатного общественного транспорта заложена в обновленную стратегию, которая уже разработана ведомством. Проект стратегии уже получил обновление правительство, однако был возвращен в Минтранс для некоторых доработок.

В пресс-службе ведомства сообщили, что идея введения к 2035 году бесплатного общественного транспорта сохранилась и в доработанном проекте стратегии.

Ранее сообщалось, что к 2035 году общественный транспорт в российских городах может стать бесплатным при условии, если будет введен платный проезд на автомобилях по федеральным и региональным дорогам, а также по дорогам крупных городских агломераций.


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Теги: 
Минтранс  общественный транспорт 

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