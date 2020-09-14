14 сентября. Mossovetinfo.ru - Минтранс разработал проект масштабных поправок в Правила дорожного движения, которые уже прошел две стадии общественных обсуждений и направлен в аналитический центр при правительстве, сообщает «Коммерсантъ».



Проект предусматривает несколько блоков поправок. Планируется запретить стоянку и остановку на островках безопасности. Зона действия знака «Остановка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка». Предлагается исключить правило, согласно которому действие знака «Стоянка запрещена» прекращается в том месте, где кончается желтая разметка, действие знака будет распространятся до ближайшей перекрестка или до конца населенного пункта.



Отдельный блок касается перевозки пассажиров. Если сейчас за городом автобусам разрешается разгонятся до 90 км/ч, то теперь такую возможность оставят только для автобусов, оснащенных ремнями безопасности. Для остальных автобусов планируется ввести ограничение в 70 км/ч. Автобусы, перевозящие детей, предлагается оснастить оранжевыми проблесковыми маячками. Также заложена норма, согласно которой в случае загорания под задним стеклом автобуса надписи «Внимание, пассажир», следующий за автобусом автомобиль будет обязан остановиться и дождаться пока пассажиры не выйдут и табло не погаснет. Только после этого можно будет продолжить движение.



Предлагается изменить правила тонировки автомобилей.Если сейчас лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, остальные стекла - не менее 70%, то по новым правилам лобовое стекло должно будет пропускать не менее 70% света, нормы для остальных стекол убираются.



В машинах разрешат использовать любые огнетушитель, аптечку и знак аварийной остановки, эти предметы регламентироваться не будут.



Вводится термин «Средства индивидуальной мобильности» (СИМ), под который попадут электросамокаты, сегвеи, моноколеса, коньки, ролики, скейтборды и так далее. Дети до 7 лет смогут ездить на них только по тротуарам, пешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Дети и подростки от 7 до 14 лет могут кататься на СИМ там же, но без сопровождения взрослых. Подростки старше 14 лет могут пользоваться велополосами и велодорожками, тротуарами, а если их нет - выезжать на правую сторону дорог и на обочину, но только если СИМ оснащен катафотами, фонарем и тормозами. При совместном движении с пешеходами будет запрещено разгонятся выше 20 км/ч. Также будет запрещено пользоваться СИМ в пьяном виде.