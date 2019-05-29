29 мая. Mossovetinfo.ru – ВНИИ труда по заказу Министерства труда и социальной защиты провело опрос и выявило список самых востребованных профессий в России.



Самыми востребованными профессиями стали продавец-кассир, повар и педагог профессионального и дополнительного профессионального образования.



В десятку востребованных профессий вошли также юрист, социальный работник, специалист по закупкам, педагог дополнительного образования, медсестра, делопроизводитель и бухгалтер.