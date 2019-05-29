Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     29.05.2019 08:58

Минтруд определил самые востребованные профессии России

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  професии  рейтинги  опрос 

29 мая. Mossovetinfo.ru – ВНИИ труда по заказу Министерства труда и социальной защиты провело опрос и выявило список самых востребованных профессий в России.

Самыми востребованными профессиями стали продавец-кассир, повар и педагог профессионального и дополнительного профессионального образования.

В десятку востребованных профессий вошли также юрист, социальный работник, специалист по закупкам, педагог дополнительного образования, медсестра, делопроизводитель и бухгалтер.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
професии  рейтинги  опрос 

Возврат к списку

Лента новостей

09:51 Происшествия Задержана ОПГ, занимавшаяся вымогательством и похищениями людей в Подмосковье

09:19 Город (Москва и область) Программа реновации: в Москве прошла третья волна публичных слушаний

08:58 В России Минтруд определил самые востребованные профессии России

08:45 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в июне

08:11 Общество Аномальная жара ожидается в Москве 29 мая

Актуальные материалы

12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье

10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО

11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона

10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая

15:48 Город (Москва и область) Движение на западе Москвы ограничат в связи с закрытием участка Филевской линии метро

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru