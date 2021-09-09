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В России     09.09.2021 10:53

Минцифры начало тестировать цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства

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Теги:  Минцифры  приложения  автомобилисты  цифровизация 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Минцифры запустило приложение «Госуслуги.Авто», с помощью которого начало тестировать цифровые копии свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС), сообщается на официальном сайте ведомства.

Каждый водитель обязан иметь СТС при себе и предъявлять его по требованию инспектора ГИБДД. С помощью приложения СТС можно будет предъявлять в формате QR-кода на экране смартфона.

В пилотном режиме приложение «Госуслуги.Авто» будет работать до конца текущего года. В это период инспекторы ГИБДД могут потребовать предъявить им бумажный вариант СТС.

В дальнейшем планируется расширить функционал приложения, добавив в него сервисы, которыми водители пользуются ежедневно. В частности, появится возможность обжаловать штраф прямо из приложения, функция оформления европротокола с двух мобильных устройств участников ДТП без вызова сотрудников ГИБДД и другие.

Ранее сообщалось, что оспорить штраф за нарушение, которое зафиксировала камера на дороге, с 1 сентября можно онлайн — через «Госуслуги» или сайт суда по месту совершения правонарушения.

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Теги: 
Минцифры  приложения  автомобилисты  цифровизация 

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