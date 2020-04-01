1 апреля. Mossovetinfo.ru – Регистрацию бракосочетаний и разводов в России предлагается приостановить до 1 июля в связи с пандемией коронавируса, сообщил журналистам замминистра юстиции РФ Денис Новак.
По словам Новака, соответствующее предложение Минюст направил в органы исполнительной власти. По мнению Минюста, к 1 июля предположительно может миновать опасность, связанная с коронавирусом.
Уже назначенные даты регистрации браков предлагается перенести на более поздний срок, а в случае невозможности переноса проводить церемонию без присутствия посторонних.
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