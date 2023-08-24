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В России     01.09.2023 21:40

Минюст признал иностранным агентом Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова

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Теги:  иностранный агент  Дмитрий Муратов  Нобелевский лауреат 

1 сентября — Mossovetinfo.ru — Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов признан Минюстом России иностранным агентом и внесен в реестр иноагентов.

"Д.А. Муратов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации", - сообщается на официальном сайте Минюста.

Муратов Дмитрий Андреевич, дата рождения - 29.10.1961, внесен в Реестр иностранных агентов под номером 665.

Также Минюст сообщил, что "1 сентября 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены О.А. Баршева, Р.В. Белый, М.М. Вачагаев, Е.В. Карпов, Д.С. Катаев, Д.А. Муратов, О.Э. Радзинский, М.Л. Резник, К.И. Сонин, а также антивоенное этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva)".

В июне 2022 года за 103,5 миллиона долларов на аукционе Heritage Auction в США была продана нобелевская медаль главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, сообщили организаторы аукциона. Стартовая цена лота составила 550 тысяч долларов.

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Теги: 
иностранный агент  Дмитрий Муратов  Нобелевский лауреат 

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