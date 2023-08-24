25 августа — Mossovetinfo.ru — Минобороны России сообщило, что ночь на 25 августа над территорией Крыма средствами ПВ...

24 августа — Mossovetinfo.ru — Граждане РФ, избиратели, находящиеся за рубежом, не смогут проголосовать на выборах с ...