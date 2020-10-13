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В России     13.10.2020 17:30

Минздрав: коечный фонд для пациентов с коронавирусом занят на 90%

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Теги:  коронавирус  коечный фонд  Минздрав 

13 октября. Mossovetinfo.ru – Коечный фонд для пациентов с коронавирусом занят почти на 90%, сообщил в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» замминистра здравоохранения Олег Гриднев.

При этом, по словам Гриднева, около 20% занятых коек занимают люди, которые переносят заболевание в легкой форме, поэтому они должны лечиться дома.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал созданный резерв коечного фонда одним из факторов, позволяющих не вводить в России жесткий карантин.

С начала пандемии в России зафиксировано 1 326 178 случаев заражения коронавирусом. 1 031 785 человек выздоровели, 22 966 человек скончалось. За прошедшие сутки было выявлено 13 868 новых случаев заражения.


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Теги: 
коронавирус  коечный фонд  Минздрав 

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