13 октября. Mossovetinfo.ru – Коечный фонд для пациентов с коронавирусом занят почти на 90%, сообщил в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» замминистра здравоохранения Олег Гриднев.
При этом, по словам Гриднева, около 20% занятых коек занимают люди, которые переносят заболевание в легкой форме, поэтому они должны лечиться дома.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал созданный резерв коечного фонда одним из факторов, позволяющих не вводить в России жесткий карантин.
С начала пандемии в России зафиксировано 1 326 178 случаев заражения коронавирусом. 1 031 785 человек выздоровели, 22 966 человек скончалось. За прошедшие сутки было выявлено 13 868 новых случаев заражения.
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