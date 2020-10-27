27 октября. Mossovetinfo.ru – Минздрав выпустил обновленные рекомендации по лечению коронавируса, сообщает РИА Новости.



В обновленных рекомендациях помимо гидроксихлорохина, который уже использовался для лечения COVID-19, в список лекарств для лечения вошли фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, интерферон-альфа и азитромицин в сочетании с гидроксихлорохином.



При этом, в рекомендациях отмечается, что имеющиеся данные о применении всех препаратов не позволяют сделать выводов об их однозначной эффективности или неэффективности. В связи с этим рекомендуется использовать все указанные препараты только по решению врачебной комиссии, если будет принято решение, что польза от их применения превысит риск от их использования.