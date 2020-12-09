9 декабря. Mossovetinfo.ru - Минздрав решил еще на год продлить действующие правила медицинского освидетельствования водителей до 1 января 2022 года, введение новых правил вновь предлагается отложить, сообщает пресс-служба ведомства.



Проект приказа о продлении действующих правил медосвидетельствования уже подготовлен и проходит необходимые юридические процедуры, сообщает пресс-служба.



Решение отложить вступление в силу новых правил было принято в результате многочисленных обращений общественности. При этом, будет продолжена экспертная работа по совершенствованию новых методик и других вопросов медицинского освидетельствования водителей.



Новые правила медицинского освидетельствования водителей должны были вступить в силу с 22 ноября 2019 года. Согласно приказу Минздрава, при получении медицинской справки для получения или обновления водительских прав, водители должны были сдавать анализы на употребление наркотиков, психотропных веществ и регулярное определение алкоголя. При этом брать такие анализы могли только специализированные наркодиспансеры.



Приказ Минздрава вызвал острую реакцию автомобилистов. В связи с проведением новых исследований стоимость справки могла вырасти до десяти раз, а в наркологических диспансерах в регионах выстроились огромные очереди.



Новые правила медосмотра раскритиковал и президент страны Владимир Путин, который заявил, что производить подобные нововведения «необходимо с умом, поэтапно».



В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил медосмотра водителей до 1 июля 2020 года. Кроме того, было принято решение, что сдавать анализы на употребление наркотиков должны только те водители, у которых врач-нарколог выявит признаки злоупотребления.



В июне 2021 года Минздрав принял решение вновь отложить введение новых правил до 1 января 2021 года.