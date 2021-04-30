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В России     30.04.2021 10:18

Минздрав подготовил новые правила медосмотра водителей - СМИ

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Теги:  водительские права  медосмотр  Минздрав 

30 апреля. Mossovetinfo.ru — Минздрав подготовил приказ, который регулирует выдачу медицинских справок водителям в рамках водительских комиссий, сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о справках для получения или продления прав. Согласно приказу, врач сможет направить кандидата в водители сдать анализы на хронический алкоголизм или на наличие в организме наркотиков, при наличии соответствующих признаков.

При этом, для водителей, лишенных прав за пьяное вождение, анализ на хронический алкоголизм будет обязательным.

Правила медосвидетельствования, согласно которым при замене или получении прав водитель обязан был сдавать анализы на алкоголь и наркотики, должны были вступить в силу в ноябре 2019 года.

Однако это вызвало острую реакцию автомобилистов. В связи с проведением новых исследований стоимость справки могла вырасти до десяти раз, а в наркологических диспансерах в регионах выстроились огромные очереди.

Предлагаемые правила медосмотра раскритиковал и президент страны Владимир Путин, который заявил, что производить подобные нововведения «необходимо с умом, поэтапно».

В результате введение новых правил медосмотра было несколько раз отложено.

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Теги: 
водительские права  медосмотр  Минздрав 

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