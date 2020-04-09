9 апреля. Mossovetinfo.ru – Минздрав России опубликовал пятую редакцию рекомендаций по профилактике и лечению коронавируса, документ опубликован на официальном сайте ведомства.



В обновленных рекомендациях рассказывается о зарегистрированных в стране тест-системах по выявлению коронавируса, о лекарствах, которые рекомендуется использовать для лечения и профилактики коронавируса, а также о тех, которые нельзя использовать при заболевании. Также в документе напоминается об основных симптомах заболевания.



Сообщается, что в 90% случаев заражение коронавируса сопровождается повышению температуры, в 80% случаев наблюдается сухой кашель, в 55% случаев – одышка, в 44% - утомляемость, более чем в 20% случаев - ощущение заложенности в грудной клетке. Также отмечены боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, конъюнктивит.



В список лекарств, которые рекомендовано использовать для лечения, вошли хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир плюс ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов. Для профилактики заболевание рекомендуется использовать гидроксихлорохин и мефлохин.



На сегодняшний день в России зарегистрировано 10 131 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.