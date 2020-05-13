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В России     13.05.2020 14:40

Минздрав предлагает поднять возраст продажи алкоголя до 21 года

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Теги:  Минздрав  продажа алкоголя  возраст 

13 мая. Mossovetinfo.ru – В России растет число смертей от алкоголя, поэтому можно подумать о повышении возраста, с которого гражданам продают алкоголь до 21 года, заявил в ходе парламентского часа в Госдуме министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, Минздрав мониторит ситуацию по смертности, в том числе связанной с заболеваниями пищеварительного тракта. И роль алкоголя в увеличении смертности здесь начала возрастать.

Глава Минздрава рассказал, что если брать статистику между мужчинами и женщинами, то в возрастной группе до 18 лет смертность примерно одинакова, однако после 18 лет смертность мужчин начинает резко расти.

«Поэтому не хотел бы сейчас прямо кардинально заявлять, но, я думаю, что нужно подумать о том, чтобы поднять возраст продажи алкоголя», - заявил Мурашко

По мнению Мурашко, повышение возраста продажи алкоголя позволит избежать формирования культуры привязанности к алкоголю и сократить уровень его употребления.


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Теги: 
Минздрав  продажа алкоголя  возраст 

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