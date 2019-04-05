5 апреля. Mossovetinfo.ru – Минздрав готовит пакет законопроектов, предполагающий запретить распространение призывов к отказу от прививок, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения РФ Татьяну Яковлеву.



По словам Яковлевой, в последнее время через СМИ, в сети Интернет, в различных религиозных сектах активизировалась компания, призывающая к отказу от прививок. В частности, распространяется информация о неэффективности прививок и их опасности для здоровья. В свою очередь, это приводит к снижению эффекта от компаний вакцинации.



Разрабатываемый пакет законопроектов предполагает запрет на публикацию призывов к отказу от вакцинации, а также введение административной ответственности за распространение таких призывов.