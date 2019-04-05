5 апреля. Mossovetinfo.ru – Минздрав готовит пакет законопроектов, предполагающий запретить распространение призывов к отказу от прививок, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения РФ Татьяну Яковлеву.
По словам Яковлевой, в последнее время через СМИ, в сети Интернет, в различных религиозных сектах активизировалась компания, призывающая к отказу от прививок. В частности, распространяется информация о неэффективности прививок и их опасности для здоровья. В свою очередь, это приводит к снижению эффекта от компаний вакцинации.
Разрабатываемый пакет законопроектов предполагает запрет на публикацию призывов к отказу от вакцинации, а также введение административной ответственности за распространение таких призывов.
11:30 В России Минздрав предлагает ввести запрет на призывы к отказу от прививок
11:02 Власть Семьи с детьми будут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
10:10 Город (Москва и область) Бесплатный проезд на участках двух направлений МЖД будет введен с 8 по 10 апреля
09:48 Город (Москва и область) Аварийный участок Канала имени Москвы не успеют открыть к началу навигации
09:38 Общество Георгия Данелия похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве
13:17 Общество Сечин войдет в Фонд поддержки строительства храмов Москвы
21:44 Город (Москва и область) Собянин рассказал о льготах для москвичей старшего возраста
11:16 Общество «Открытая Россия» приняла решение о ликвидации движения
11:01 В мире В Украине проходит голосование на президентских выборах
15:51 Город (Москва и область) Схема движения изменится с 6 по 11 апреля в районе закрытых станций фиолетовой ветки метро
09:45 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» закрылась на реконструкцию
09:31 Город (Москва и область) Участок красной ветки метро закрыт до 6 апреля в связи со строительством БКЛ