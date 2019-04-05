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В России     05.04.2019 11:30

Минздрав предлагает ввести запрет на призывы к отказу от прививок

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Теги:  Минздрав  прививки  законы 

5 апреля. Mossovetinfo.ru – Минздрав готовит пакет законопроектов, предполагающий запретить распространение призывов к отказу от прививок, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения РФ Татьяну Яковлеву.

По словам Яковлевой, в последнее время через СМИ, в сети Интернет, в различных религиозных сектах активизировалась компания, призывающая к отказу от прививок. В частности, распространяется информация о неэффективности прививок и их опасности для здоровья. В свою очередь, это приводит к снижению эффекта от компаний вакцинации.

Разрабатываемый пакет законопроектов предполагает запрет на публикацию призывов к отказу от вакцинации, а также введение административной ответственности за распространение таких призывов.


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Теги: 
Минздрав  прививки  законы 

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