22 апреля. Mossovetinfo.ru – Ограничительные меры, принятые в России в связи с распространением коронавируса, необходимо продлить до конца майских праздников, заявил главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.



По словам Брико, несмотря на то, что отмечается некоторое снижения прироста числа заболевших, говорить о том, что Россия вышла на пик заболеваемости коронавирусом пока рано, необходимо еще как минимум неделю отслеживать ситуацию.



В связи с этим надо продлить ограничительные меры, которые введены до 30 апреля, до конца майских праздников, а после них оценивать ситуацию.