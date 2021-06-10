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В России     10.06.2021 14:37

Минздрав прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в России

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Теги:  Минздрав  Михаил Мурашко  коронавирус  COVID-19  заболеваемость 

10 июня. Mossovetinfo.ru — Глава Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в России, сообщает ТАСС.

Мурашко напомнил, что для остановки пандемии в первую очередь необходимо появление коллективного иммунитета.

Причиной же роста заболеваемости по мнению Мурашко является несоблюдение масочного режима и социальной дистанции, которые необходимо соблюдать до тех пор, пока не выработается популяционный иммунитет.

Ранее сообщалось, что в России продолжается рост заболеваемости коронавирусом, за сутки было выявлено более 11 тысяч заболевших, чего не наблюдалось с конца февраля.

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Теги: 
Минздрав  Михаил Мурашко  коронавирус  COVID-19  заболеваемость 

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