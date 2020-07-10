10 июля. Mossovetinfo.ru – Глава Минздрава Михаил Мурашко 7 июля подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров, сообщила журналистам директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина.



В настоящий момент приказ находится на регистрации в Министерстве юстиции РФ.



Кроме того, Минздрав разработал методические рекомендации по поэтапному возобновлению диспансеризации.



Всероссийская диспансеризация была временно приостановлена 23 марта из-за распространения коронавируса.