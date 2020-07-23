23 июля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России есть возможность избежать второй волны коронавируса в случае соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.
«Будем надеяться на то, что, если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится», - заявил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».
Премьер-министр также подчеркнул, что в настоящее время количество заболевших коронавирусом в России резко снижается. При этом снижается как число заболевших, так и вирулентность вируса.
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