23 июля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России есть возможность избежать второй волны коронавируса в случае соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.



«Будем надеяться на то, что, если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится», - заявил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».



Премьер-министр также подчеркнул, что в настоящее время количество заболевших коронавирусом в России резко снижается. При этом снижается как число заболевших, так и вирулентность вируса.