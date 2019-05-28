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В России     28.05.2019 15:15

Москва и Подмосковье являются лидерами в сфере цифровых госуслуг

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Теги:  госуслуги  цифровизация 

28 мая. Mossovetinfo.ru – Москва и Московская область являются лидерами в сфере оказания госуслуг в электронном виде, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе заседания правовой комиссии по цифровому развитию.

Также среди лидеров в сфере цифровых госуслуг Орешкин выделил Ханты-Мансийск, Тулу и Сахалин.

Орешкин также отметил существующие проблемы в данной области. В ходе мониторинга, который ведется с 2013 года, выявлено, что в целом по стране половине обращения не рассматривается должным образом, также на порталах регулярно нет необходимой информации об электронных госуслугах.

Орешкин сообщил, что собранная информация о проблемах регулярно доводится до регионов, однако не все регионы способны самостоятельно их решить, поэтому отстающим регионам необходимо оказывать помощь.


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Теги: 
госуслуги  цифровизация 

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