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В России     15.05.2023 12:59

Москва категорически не согласна с мнением Парижа о зависимости РФ от Китая - Песков

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Теги:  Макрон  Песков  Россия  Китай  КНР  Украина  СВО 

15 мая - Mossovetinfo.ru - Москва не согласна категорически с мнением Парижа о вассальной зависимости России от Китая, такая риторика свидетельствует о неправильном понимании сути взаимоотношений Москвы и Пекина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - сообщает ТАСС.

Представитель Кремля в беседе с журналистами в понедельник прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россия якобы потерпела геополитическое поражение на Украине и начала впадать в зависимость от Китая.

"Мы категорически с этим не согласны, потому что наши отношения с Китаем, с Китайской Народной Республикой носят характер стратегического особенного партнерства и это не связано с какой-то зависимостью кого-то", - заявил Песков.

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Теги: 
Макрон  Песков  Россия  Китай  КНР  Украина  СВО 

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